Hä – 3FACH und Altersheim?

Eigentlich ist es hier im 3FACH selten so, dass Stimmen, die älter als 30 sind überhaupt über den Äther laufen. Im Dezember und besonders an Weihnachten steht meistens alles Kopf und ist irgendwie anders als im Rest vom Jahr. Und so kam es, dass das 3FACH in Luzerns’ Altersheime zu Besuch vorbeigeschaut hat und sich von den Älteren Weihnachtsgeschichten angehört hat. Vorgelesen wurden schöne Weihnachtsgeschichten, die einen grad in die Kindheit zurückversetzt hat, als Omi noch vor dem Feuer Geschichten erzählt hat. Die Senioren und Seniorinnen, haben von Früher erzählt und uns wieder in Erinnerung gebracht, wie wichtig es ist, dass man sich etwas an Weihnachten schenkt. Und das natürlich nicht nur im materiellem Sinne.

Weihnachtsgeschichte “Schneeglöckchen”:



Weihnachtsgeschichte “Strassenkehrer”:



Früheres Weihnachten:



Der Sinn des Weihnachtsfests: