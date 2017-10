OH YES! – Radio 3FACH ist nun mit DAB+ endlich auch in Bern, Biel, Solothurn und dem Berner Oberland zu hören. Das Empfangsgebiet wurde wieder gehörig ausgebaut.

Mit der neuen digitalen Sende- und Empfangstechnik DAB+ wird es 3FACH, auch ausserhalb seiner UKW-Stammlanden und nebst seinem Webstream, möglich seine Hörer zu beglücken. Mit seinem Netzpartner, der digris AG, wird 3FACH sein Programm nun auch in der Region in und um Bern ausstrahlen.

Mittlerweile empfängst du Radio 3FACH über DAB+ bereits in folgenden Regionen:

Luzern/Zug, Ob-/Nidwalden, Zürich, Aarau/Olten

Winterthur/Schaffhausen

Basel

Bern

Biel/Solothurn

Berner Oberland

Bern auf 3FACH:

Le Rex, Nativ, Lo & Leduc, Manillio / Eldorado FM, Jeans For Jesus

ALL XS , Pablo Nouvelle , True

Jazz, Alles vom Royal Arena Festival, Alles vom BadBonn, Sonohr Hörfestival

Cannabis in aller Munde; Zwischen Fahrrad fahren und Bierhübeli

Und zum Schluss das Beste:

Moritz Stettler

DAB+Facts:

Digitalradio, auch bekannt als DAB+ (Digital Audio Broadcasting), wird über die Luft verbreitet. Die neue und weiterentwickelte digitale Radiotechnologie löst mittelfristig den analogen UKW-Empfang ab, nach Bundesrätlichem Beschluss spätestens bis 2024.

Um Digitalradio-Programme zu empfangen braucht es ein DAB+ Gerät. Im Handel sind verschiedenste Modelle in allen Preisklassen erhältlich: Portable Radios, Pocket-, Auto- und Hybridradios, Hi-Fi-Anlagen, Radiowecker. Sämtliche Radiogeräte können auch UKW-Programme empfangen.

Allenfalls ist ein neuer Suchlauf nötig, falls du uns auf deinem DAB+ Empfänger nicht finden kannst.

