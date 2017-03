3FACH Live vom m4music Züri! 3FACH sendet dieses Wochenende einmal mehr aus der Hauptstadt Zürich. Zumindest Musik-Hauptstadt darf sich unsere Limmatt-Grossschwesterstadt diesen Freitag und Samstag nämlich für einmal getrost nennen. Über vierzig Acts auf fünf Bühnen werden nämlich am diesjährigen Migros-Festival m4music zu sehen sein, dazu kommen zahlreiche Pannels, Meet-and-Greats und Branchenanlässe. Zusammen mit seinen Kameraden Kanal K und Stadtfilter, verfrachtet 3FACH dazu sein Studio in den Zürcher Schiffbau. Einmal mehr werden sich also Musikschaffende, Konzertgänger, Promoleute und Journis die Füsse zwischen Schiffbau, Moods und Exil wund laufen, um die angesagtesten Acts und Kontakte zu sehen. Das m4music, das sich zu seiner einundzwanzigsten Ausgabe zu einem regelrechten Who-is-Who-Anlass gemausert hat, ist dabei aber nicht nur ein Szenetreff, sondern bietet, nebst hochkarätig besetzten Diskussionsrunden auch Jahr für Jahr spannende nationale und internationale Acts. Und ein wunderschönes Plakat: Von Newcomern, wie der Halb-Luzernerin “Ursina”, den St.Geilers “Dachs” oder dem Züri-Talents “Odd Beholder”, über Shooting-Stars wie dem 20-Minuten-Cover-Man und dem 3FACH-Hörer noch als “Batman” bekannten “Crimer” oder “Nemo”, bis zu gestandenen Grössen wie “The Shins” oder “Baba Shrimps” – die Migros kriegt sie alle! Und auch unsere Besties “GeilerAsDu” und “Jeans For Jesus” sind mit von der Partie! Da darf das 3FACH natürlich auch nicht fehlen. Damit du zuhause auch uptoscene gehalten wirst, liefern wir dir diverse Live-Interviews von vor Ort und übertragen dir diese Leckerbissen-Konzerte in die Stube: FR 31.03.17 – 19:00 bis 02:30 onair: Sailor & I

Dachs

Ursina

Bleu Roi

Yes I’m very tired now

Fai Baba

The Wild Guys

Jeans for Jesus SA 01.04.17 – 20:00 bis 01:15 Soybomb

Frank Powers

Panda Lux

GeilerAsDu

Oddisee & Good Company Natürlich darfst du uns aber auch am m4music besuchen kommen. Unser Studio befindet sich im Schiffbau, wir haben Kläber und trinken gern ein Bier mit dir! Hopp Züri! Tickets findest du hier (klicken) oder vor Ort, die Zweitagespässe sind allerdings schon alle weg. Btw, wenn du Samstag schon in Züri bist, Geheimtipp: Im Stall 6 spielt ausserdem auch noch unser Playlist- und Funk Am See Hero “Romare” – lit.