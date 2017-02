Danito Lopez Live im Studio Wer mit Musik so richtig durchstarten will und damit auch noch Geld verdienen möchte, hat es in der Schweiz nicht ganz so einfach. Aus diesem Grund versuchen sich viele im Ausland. Und/oder mit Schlager. Zum Teil erfolgreich oder halt eben weniger erfolgreich. Doch nicht so Danito Lopez aus Basel, denn er hat bereits den Ballermann unsicher gemacht. Nicht ganz alleine, sondern mit dabei auch sein Manager (Vater) und ein Kamerateam von 3+, die für die TV Sendung “Adieu Heimat – Schweizer Wandern aus”drehten. Der ehemalige Rapper, der jetzt Schlager macht, war heute Mittwoch, bei Sven und Matthias im 3WACH und sprach mit ihnen über seinen Erfolg, die Dreharbeiten und über seine Zukunft als Schlager-Rap-Star. Was hören oder sehen wir in Zukunft noch von unserem Fuck you Monday Ohrenwurm – Produzenten Danito Lopez aka Daniel Feiner? Hier hörst du es: