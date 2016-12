Fullhouse im 3WACH Mit Gipfeli und Prosecco hat sich das 3WACH-Team die Stunden zwischen 6 und 9Uhr am Morgen versüsst. Aufstehen leicht gemacht für dich, dank wirren Modis, Weihnachtsgesang und einem 3WACH Jahresrückblick. Um dich vor dem mühsamen Zeitungslesen am frühen Morgen zu verschonen, haben wir uns durch den Pressedschungel durchgekämpft und dir das unwichtigste aus den schlechtesten Zeitungen zusammengefasst: 3WACH Choir goes KickAssAward 2017. Mit viel Leidenschaft und Liebe haben wir für dich den Klassiker von WHAM! “Last Christmas” neu interpretiert. Für alle English Banausen haben wir in sogar ins Schweizerdeutsche übersetzt und mit Glöggli unterlegt: Hiermit verabschieden wir uns in den wohlverdienten Winterschlaf. Im Januar werden wir wieder frisch und munter deinen Morgen mit den schlechtesten Modis, den unnötigsten News und KickAss Musik verschönern. Aufstehen für Profis! Adieu und bis im neuen Jahr mit frischer Energie und neuen Augenringen.