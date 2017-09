Das non-konforme NON-Openair Gute Mukke, eine Postkarten-Aussicht, Silent-Disco, Essen, Trinken, das ist das NON-Openair auf dem Bio-Weingut Sitenrain in Meggen. Klein, aber fein – das ist die Devise, vorallem aber gratis. Aber wie geht das mit Acts wie Jeans For Jesus oder Blind Butcher? Wir haben rausgefunden, dass die Bands am NON-Openair zu einem “Spezial-Preis” spielen. Finanzieren tut man sich ansonsten vorallem von der Trinklustigkeit der Festivalleute, also haut rein vom 22. – 23. September 2017! Wir warfen heute in der Stooszyt einen Blick ins Line Up & bekamen einen Blick hinter die Kulissen vom NON-Openair!