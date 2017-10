Alois – Mints Erst letzten Freitag wurde das neue Album der Luzerner Band Alois im Südpol getauft.

«Mints» ist ein heisser Anwärter für’s Luzerner Album des Jahres. Mit der allerersten Single «Credo» lieferten uns die vier Jungs anfangs Jahr eine allererste Hörprobe. Das Warten auf den Langspieler war seither kaum auszuhalten. Die 13 Songs auf der Platte sind in einem Prozess entstanden, welcher über 2 Jahre dauerte und unzählige Sessions in diversen Studios und Bandräumen. Es wurde also ziemlich lange an dem Album getüftelt und deshalb kann man auch sagen: Endlich wieder einmal eine Schweizer Band, die schon von Anfang an mit ihrem ganz eigenen Style daherkommt!

Groovig, modern und ausgetüftelt. Daydream-Indiepop mit der richtigen Würze Psychodelic.

Alois waren übrigens erst vor 2 Wochen im 3Fach. Was sie uns da sonst noch über ihr neues Album erzählt haben, erfährst du, wenn du hier klickst.