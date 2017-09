Ariel Pink – Dedicated To Bobby Jameson Der Do It Yourself Pionier Ariel Pink veröffentlichte vergangenen Freitag sein sage und schreibe 11tes Studio Album! «Dedicated To Bobby Jameson» heisst die Platte. Ariel Marcus Rosenberg, besser bekannt als Ariel Pink, ist mittlerweile 39 Jahre alt und veröffentlichte 1999 sein erstes Album. Deshalb geniesst er auch einen beachtlichen Status in der alternativen Musikszene.

Er hat den DIY approach geprägt und den unverwechselbaren Vintage Sound kreiert, der sich zu seinem Markenzeichen herauskristallisiert hat. «Dedicated To Bobby Jameson» ist dabei ein Paradebeispiel für die Musik von Ariel Pink.

Psychedelisch und Surfig, mit Showtune-Charakter sowie catchigen Hooks und Licks.

Bobby Jameson – das war ein Musik-Nerd, der vor allem auf Youtube und auf seinem Blog immer wieder Musik-Perlen ausgrub und zur Schau stellte. 2015 verstorben, hat Ariel Pink Bobby’s Blog erst nach dessen Tod entdeckt. Ariel Pink sah im Blog eine Art Autobiographie und entdeckte viele Parallelen zu seinem eigenen Leben.

Und deshalb hat er ihm nicht nur den Song «Dedicated To Bobby Jameson», sondern auch gleich das gleichnamige Album gewidmet.