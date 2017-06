Bad Bonn Kilbi – Der Sonntag Viel Regen brachte die Samstagsnacht auf Sonntag, in den Festivaltag starten wir heute jedoch mit warmem und trockenem Wetter und mit mehr Energie als vermutet. Das dürfte auch am Programm liegen, das dich und uns heute auch wieder auf unseren Frequenzen erwartet. Berühmter Besuch, Alun der Züri Gokart Gang Erfindo in unserem Ü. #badbonnkilbi2017 #3fachfestivalsaison Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 2. Jun 2017 um 16:19 Uhr Zahlreiche CH-Acts stehen heute auf der Bühne – die Luzerner Schnellertollermeier um 19:15, Pandour als Abschluss-Act auf der B-Stage um 00:30 – den fast schon traditionellen CH-Start-Slot auf der Grossen Bühne haben sich One Sentence. Supervisor gesichert, inkl. Kollaboration mit Palmyra-Sänger Bahtir Gashi. Die Badener Kraut-Rocker haben mit ihrem Album-Projekt “Temporär Musik”, bei dem sie über ein Jahr konstant Song für Song veröffentlichten für Furore gesorgt, jüngst sogar an dem Newcomer-Festival Europas, am Great Escape in Brighton. Ausserdem heute auf unserem Übertragungsprogramm: Mdou Moctar, Mitski, Weyes Blood, White Wine und King Gizzard & The Lizard Wizard Understated entertainment! #Homeshake sound meets #softhair text: @infinitebisous – spinning in our rotation and playimg LIVE @ #badbonnkilbi2017 – Teen Sex😍 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 4. Jun 2017 um 8:49 Uhr