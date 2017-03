Besuch aus Übersee: Autonomics rocken in Luzern Garage Pop oder Folk. Autonomics kann sich nicht entscheiden. Müssen sie auch nicht. Das Trio, bestehend aus Evan (Drums), Vaughn (Bass) und Dan (Voc. and Git.), aus Portland Oregon “rockt” das Ganze ziemlich! Seit ein über einer Wochen touren sie durch Europa und wissen selbst nicht mal genau ob sie schon vier oder sechs Shows hatten. Ihre neue Single “Superfuzz” aus dem neuen Album “Debt Sounds” (Eine Anspielung auf das berühmte Beach Boys Album “Pet Sounds”) haben sie uns Live gespielt. …und weil es so toll war hben sie gleich weitergemacht… mit einer ebenfalls neuen Single vom neuen Album: Autonomics – Southern Funeral

Ihr Interview: