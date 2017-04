Crimer in der Schüür Radio 3FACH empfiehlt:

Crimer

Am 22.04.17 im Konzerthaus Schüür Die Stimme des Ostschweizer Crimer erinnert einem unverzüglich an die des Depeche Mode -Sängers Dave Gahan. Aber nicht nur die Stimme ist ähnlich, nein hört man zum Beispiel das Lied Brotherlove fühlt man sich in eine moderne Version des 80er Jahre Synth-Pop hineinversetzt. Auf der Bühne zuckt Crimers Tanzbein. Crimer war im März im Gaffa zu Besuch.

Begleitet wird der Abend vom schweizer pop, rock und rap-Duo IKAN HYU. Crimer mit seiner Debütsingle Brotherlove

IKAN HYU mit Plastic for free

Türöffnung: 20:00

Beginn: 21:00

Ende: 04:00

Eintritt: CHF 20

Tickets im Vorverkauf auf starticket.ch Achtung alle 3FACH Member!

Dieses Konzert findet im Rahmen der Konzertreihe 50/50 statt. Für die Member gilt also zwei für ein Ticket.