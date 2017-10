David Bowie – Heroes Am 14. Oktober 1977 hat David Bowie seine Platte „Heroes“ veröffentlicht.

Das ist fast genau 40 Jahre her! Zu diesem Jubiläum gibt’s bei uns die Ehrung als Klassiker der Woche! 1976 ist David Bowie nach Berlin gezogen, um Abstand von der Szene in LA zu gewinnen.

So kam’s dann, dass er gemeinsam mit Brian Eno im Hansa-Studio in Berlin ein Album aufnahm.

Aus den Aufnahmen entstand die Platte „Heroes“. Eigentlich hat das Album eher als Experiment begonnen, bei dem es für einmal nicht um die Verkaufszahlen gehen sollte. Doch diese Zahlen waren dann trotzdem sehr gut. „Heroes“ ist voller Einflüsse Deutscher Bands wie Kraftwerk, Cluster oder Neu!.

Die Instrumentals sind detaillierter, wie bei vorherigen Alben. Der Deutsche Synth Pop sowie den Europäischen Rock spürt man klar raus. Beim Hören wirkt die Platte eigentlich ziemlich simpel. Doch die durchgehenden Riffs, ein locker ziehendes Drum und poetische Texte lösen starke Emotionen aus.

Deshalb wird auch von verschiedenen Seiten behauptet, dass die Zeit in Berlin David Bowie’s Beste war. Und diese Ansicht wird auch 40 Jahre später vertreten. Und genau deshalb ist das Album ein richtiger Klassiker. Unser Klassiker und Geburtstagskind der Woche.