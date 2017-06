Die Bad Bonn Kilbi – Der Samstag Eigentlich wollten wir alle ausschlafen um den heutigen Übertragungstag wieder mit genauso viel Elan zu starten wie gestern, doch dann kam der Morgen, und die Sonne auf die Zelte. Knapp einem Hitzetod entrungen schmeissten wir uns in den Schiffenensee um uns wenigstens für einen Moment frisch zu fühlen. Der Festivalsamstag ist voller Highlights, Galopp aus Tsüri, KOKOKO! aus Kinshansa, der Hauptstadt des Kongos oder die HipHop-Prinzessin Princess Nokia, das und mehr läuft heute und du kannst das Kilbiprogramm HIER mitverfolgen. OOIOO lassen lieber die Musik für sich sprechen. Yoshimi P-We ist ein alter Hase im Musikbusiness und hat seit 30 Jahren erfolgreiche Musikprojekte am start. Am Konzert haben sie alles gegeben. We love. Oliver Coates ist ein Cellist aus London. Aber nicht einfach irgendein Cellist. Oliver Coates lebt Musik, spielt und produziert eigentlich immer irgendetwas. Im Interview hat er uns verraten, dass er doch zwischendurch lange Spaziergänge mag und die Klänge der Natur in sein Machen einfliessen lässt. Der begabte Musiker hat die Royal Academy of Music mit den Bestnoten in der Geschichte der Schule abgeschlossen, mit Radiohead gearbeitet und ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil der London Contemporary Orchestra. Dengue, Dengue, Dengue haben die Hauptstadt von Peru, Lima mit ihrem Sound auf den Kopf gestellt. An der Bad Bonn Kilbi spielen sie als letzter Act des Samstags und geben alles. Im Interview erzählen sie über die Musikszene in Peru und vieles mehr.