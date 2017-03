Die besten Stücke der Woche 10 Hast du dir schonmal überlegt, wie ein Soundtrack zum Meditieren in einem düsteren Club in den Morgenstunden, tönen würde? Leicht beängstigend aber doch ganz wohlig, so wie dieser Track «Noonside» von Yaeji. Auch bei der neuesten Single von The Juan Maclean beweisst sich John Maclean als Professor der vintage Sounds. Clever kombinierte modern house Elemente und die Vocals von Nancy Whang machen den Track «Can you ever really know somebody» zu einem besten Stück. Inspiriert von der Satire «Day of the Locust» von Nathanael West haben Jupiter-C den Track «Lotus» produziert. Wummernde Bässe und Synths, die eine apokalyptische Stimmung erzeugen. Ein perfekter Doomsday Track… Der Track 7AM von Pascale Project scheint zu schnell zu sein und doch ist es genau das, was diesem Track seinen glorreichen Drive verleiht. Ein motivierender und treibender electro Track, der mit diversen Synths, 90er Ästhetik, Drums und diesen Hi-Hats ganz stark an die Anfänge vom House erinnern. Ein straighter Drum Beat, eine verzerrte Gitarre und ein nach einem kleinen Dämon klingender Vocal. Das ist Rock, das ist John Dweyer, das ist Damaged Bug. Macht Lust auf mehr. Frisch geschlüpft, die neue Platte «Bunker Funk».