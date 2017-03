Die besten Stücke der Woche 11 Fleet Foxes sind nach 6 jähriger Pause mit einer neuen Single zurück. Fleet Foxes waren vor ein paar Jahren für den Soundtrack, zu dem in Brooklyn aufkommenden Folkmusic und Bart Hype, verantwortlich . Third of may / Ödaigahara ist eine 9 Minuten lange Ansage, zu ihrem neuen Album, dass im Juni erscheint. Kenny Tompkins aka Mr. Husband, Mitgründer vom Label Yellow K Records, hat im Laufe der letzten 10 Jahre immer wieder eigene Demos veröffentlicht. Doch erst jetzt ist es soweit und wir können uns auf sein Debüt Album freuen. Riding a Lightning Bolt ist eine schöne bedroom pop Nummer, die uns auf das kommende Album vorfreudig macht. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als an den Partys aus den Boxen dieser Synth Pop von Tears for Fears oder Wham geballert wurde? Gents aus Copenhagen machen eine Zeitreise und versetzten uns musikalisch wieder in die 80er. Damit beweist und Gents, dass sie neben Liss oder auch First Hate Dänemark zum Pop Mekka Europas machen. «Oblivion» ist die erste Single, die auf dem Label I Oh You von Alex Knight aka Brightness erscheint. Sie verkörpert das melancholische Feingefühl, wie man es schon von Land Of Talk oder Pinegrove kennt. Straight up verzerrte Gitarrenriffs und aufgewühlte Akkorde sorgen für das Gegengewicht zu den eher feelgood Lyrics von Alex Knight. Frisch erschienen: das Debüt Album vom a=f/m – Download. Wunderbar orchestrierter Pop aus Luzern. Da drauf: X X X X, ein Featuring Song zusammen mit Samuel Savenberg aka S S S S. Der Luzerner DJ ist eigentlich für seinen drohnenartinen Techno und düstere Soundscapes bekannt. Doch hier liefert er die Vocals zu X X X X. Der Hit ist spätestens in der 2. Strophe vorprogrammiert, wo die Vocals zu einem Duett fusionieren.