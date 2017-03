Die besten Stücke der Woche 12 Jimi Somewhere aus Norwegen ist noch nicht einmal mit der Schule fertig und macht schon Musik wie ein Grosser. Der Song Escape tönt wie eine Mischung aus King Krule und Drake und macht definitiv Bock auf mehr. Sphärisch, mit einem RnB Touch und doch immer noch im alternative Pop zu verordnen. Ein Track mit viel Potenzial, wir sind gespannt was da noch kommen mag. In Sachen innovativer/authentischer Rock beweisen RIP Records immerzu ein gutes Händchen. Mit Hotel Lux haben sie eine Band gefunden, die vertraut, jedoch doch eigen klingt. Hotel Lux haben mit ihrem Song Envoi eine düstere Rock Balade geschaffen, mit klassischen Elementen als Grundstein, doch das Konstrukt so verändert, dass ihr Signature-Sound schön durchdringt. Tops haben im Jahr 2014 die Indiewelt mit ihrem Album “Picture You Staring” erobert. Nun steht bereits das 3. Album von Tops vor der Tür. “Sugar at the gate” soll im Juli erscheinen, ankündigen tun’ das Tops mit der Single “Petals”. Ein zeitloser soft Pop Jam, der Frühlings-Vibes verbreitet. Was wünscht man sich mehr? Ein Explosiver Track mit einem überladenen Refrain und wirren Sounds, exklusiv von Mike Hadreas aka Perfume Genius. Slip away ist vielleicht nicht mehr so romantisch, wie man sich das von Perfume Genius gewöhnt ist, überzeugen tut der Track trotzdem. Wenn nicht noch umso mehr.