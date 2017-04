Die Besten Stücke der Woche 15 Endlich haben sich die jahrelangen Munkeleien über ein neues Album von Slowdive bestätigt. Mittlerweile sind schon zwei Vorab Singles veröffentlicht: Star Roving läuft schon fleissig in unserem Programm. Sugar for the Pill kommt jetzt auch dazu und errinert uns an die spätere Version von Slowdive. Der 18-jährige Steve Lacy ist talentierter Gitarrist, Mitglied der band The Internet, besitzt ein iPhone und hat dieses Jahr seine ersten Solo Demos veröffentlicht. Sein iPhone benutzt Steve Lacy nicht wie andere in seinem Alter, er hat damit nämlich praktisch jeden seiner Songs aufgenommen. Nicht aus finanziellen Gründen, sondern zum einfach mal zeigen, dass es geht und ganz toll wirken kann. Pop, einmal von einer ganz anderen Seite. Brian Batz aka Sleep Party People ist ready für die Veröffentlichung seines 4. Albums “Lingering”. Bis diese im Juni rauskommt, teast er schonmal mit der Single The Missing Steps. Diese zeigt den Songwriter aus Copenhagen von seiner besten Seite. Die Einflüsse von Joy Division hört man bei Silent Runners klar heraus. Doch sie sind in einem neuen, zeitgemässen Kleid eingepackt. Dark Mountain ist ein mächtiger dark Pop Song mit viel Raum und Energie dank einem Drum, der dem Song den richtigen Drive gibt. Die Drums sind kombiniert mit simplen aber effektiven Gitarren Licks.