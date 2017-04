Die besten Stücke der Woche 16 Mavi Phoenix aus Österreich verblüffte die Welt letzten Dezember mit ihrem Song Quiet. In ihrem neuen Song Aventura zeigt Mavi ihre Vielfältigkeit und trifft die Mitte zwischen Mainstream Pop und Underground perfekt. On the level ist die 3. Vorab Single zum Album “This old dog” von Mac Demarco, welches am 5.Mai erscheinen wird. Bei “On the level” ist der Name Programm: nämlich smooth on point. Wie auch das letzte Album, steht auch hier “chill” aufm’ Programm.