The System Only Dreams in Total Darkness ist die Vorab Single vom neu angekündigten Album der Sad-Rock Band The National. Das Album Sleep Well Beast wird im September veröffentlicht und das Warten darauf endlich beendet. Denn gut 4 Jahre ist es her, seit The National etwas veröffentlicht haben.

Die französische kult Band Phoenix macht Lust auf ihr Album Ti Amo. How simple it is mit einem gleichnamigen Song ab’m Album. Das Album wird am 9.Juni erscheinen und wird wie auch die Single Pop pur. Love you, Ti Amo, j’taim, te quiero – die Hook bleibt hangen. Achtung: Hitpotenzial!

Ein Tiefblaues bestes Stück: Azul Profundo vom Duo Svuper tönt wie ein verträumter und doch mächtiger Synth Pop Track. Ein tightes und kräftiges Drum gibt dem Song so richtig Drive, während die spanischen Vocals nur fein darüberschweben.

The New Romantics sind neu und kommen direkt aus Knoxville, Tennessee. Seit 2013 stellen sie Songs ins’ Netz, doch erst jetzt bekommen sie mit Haikus die Aufmerksamkeit des Internets. Der Song fängt wie ein typischer Indie Song aus den 0er Jahren an und transformiert sich zu einem cinematischen 80′ Pop Hit. Was einem an Tears for Fears oder Duran Duran erinnern mag, kommt doch mit einer ganz eigenen Note daher.