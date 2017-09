Die besten Stücke der Woche 22 Diese Woche widmen wir die Auszeichnung “Bestes Stück” unseren Interpreten der Bad Bonn Kilbi, die am Freitag startet und vom 3FACH übertragen wird. YAYyy! Der psychedelische Retro Rock Sound von King Gizzard and the Lizzard Wizard ist heutzutags schon fast einzigartig. Mit einer Energie wie Led Zeppeling und der Attitüde à la Ram Jam treiben sie auch heute noch den Psycho Rock voran. Viel Verzerrung, kreative Gittaren Licks und mit viel Zug bringt uns “Gamma Knife” zum headbanden. OOIOO ist ein perkussiv lastiges Projekt von Yoshimi P-We. Sie ist vorallem bekannt für ihr langzeitiges Engagement bei der ebenfalls japanischen Rockband Boredoms.

Im Vergleich zu den harten Beats und Riffs ist OOIOO so richtig experimentell. Es ist kaum möglich den Sound auf einen Nenner zu beschrenken, denn hier sind keine Grenzen gesetzt. Ob neo psychedelic, experimental rock oder tropical noise Pop, da ist so ziemlich alles dabei. Princess Nokia reitet immernoch auf der Erfolgswelle von ihrem Mixtape 1992, welches letztes Jahr veröffentlicht wurde. Jungle artige Bass Beats, die schon fast als innovativer Trap gelten doch immer eine gute Prise Old School dabei nicht auf der Strecke bleibt, so tönt Princess Nokia. Nicht nur Beats sind straight up, auch die Lyrics sind knallhart “In your face”.