Die Besten Stücke der Woche 26 In dieser Woche der Frauen, der Pussy Power Woche, wird ausnahmslos nur Musik von Frauen oder einer Band mit Frauenanteil von 50% gespielt. So zum Beispiel Kate Shilonosova aka Kate NV. Die russische Musikerin ist schon lange in der Musikszene aktiv, unter anderem mit der Punkband Glintshake oder mit dem Moscow Scratch Orchestra, ein experimentelles Musik Kolletiv. Solo ist sie eher im experimentellen Bereich tätig, als im Punk. Das zeigt auch ihr neuster Song Kak How. Inspiriert von japanischem 80er Pop hat Kate NV verschiedene Synth Klänge gebraucht, um einen seidenfeinen ambient Track zu machen, der einen in eine gelassene und erholsame Welt bringt. Auch Floor Cry ist schon länger am Musik machen, doch erst mit ihrer neusten Single hat sie für Aufsehen im Netz gesorgt. Wash heisst diese. Ein lofi RnB Beat und eine fein geschrummelte Gitarre legen den Boden für die zuckersüssen Vocals von Felicia aka Floor Cry. Ein Bedroom Pop- Song, welcher das Genre nicht besser verkörpern könnte. [O] hat am Montag ihre Debut EP herausgebracht und mit Mushechky einen Track gemacht mit Hitpotential. Trotz grosser Recherche hat man aber nicht allzu viel über [O] gefunden. Sie kommt aus der Ukraine und ist dort auf dem Label Masterkaya beheimatet und der Nachname ist Kasprov, doch Vorname wurde keiner gefunden. Cowgirl-Clue oder mit richtigem Namen Ashley Rose Calhoun liebt es ihre Tracks ins’ extreme zu treiben. Electro-Clash vom feinsten, doch immer mit einer Prise Kitsch dabei. Cowgirl-Clue versucht immer die Hörer zu fordern und an den Punkt zu treiben, bis es unmöglich ist auszuhalten, doch meistens genau dann gibt es einen Wechsel, so dass man dranbleibt. Kaum eine Woche vergeht dieses Jahr, ohne dass wir ein bestes Stück aus Schweden zugeflattert bekommen. Shaqdi liefert diese Woche mit Obvious einen verdammt smoothen Track mit viel Groove. Ihre Stimme wirkt beruhigend und die Produktion ist bei dem Song einfach perfekt gelungen. Ein sexy Piano, cleane Claps und sanfte Hi-Hats machen den Song zu einem RnB Track mit einem wunderbaren Klangbild.