Die besten Stücke der Woche 27 Fans von Arcade Fire kommen in den letzten Tagen richtig auf ihren Geschmack. Kaum steht das Album Release für den 28.Juli fest, haben sie schon den 3. Track von Everything Now veröffentlicht. Mit Signs of Life wird der rote Faden des Albums hörbar: auch dieser Track ist ein disco-pop Song mit wunderbaren Streichern und Gesangs-Choren. Dass sie wahrscheinlich ABBA beim Schreiben vom Album gehört haben, ist nicht zu bestreiten. Zwei alte Hasen aus der Szene tun’ sich zum Man Duo zusammen: Jaakko Eino Kalevi und Long-Sam aus Finnland. Visionärer Electro-Sound, der experimentellen Rave mit Pop verbindet, so tönt der Track “What if it falls” und gibt damit den Ton an vom kommenden Album. Instrumental wirkt der Song grob und harsch, doch die verträumten Vocals und der abgespacte Synth verleihen dem ganzen einen Balladen Touch. Edward Perry hat erst ein Demo raus und schon ist es unser Bestes Stück. Ban Summers heisst das Solo Projekt von Edward Perry, der zwar schon länger in verschiedenen Bands aktiv ist, jedoch bis jetzt selber noch nicht richtig durchgestartet ist. Mit dem Song Truly Madly Sleepy könnte sich dies jetzt aber ändern. Bedroom Pop und Lo-Fi, der zum Hinliegen und den Sommer geniessen verlockt. LA in den 90′ – genau so tönt Sun Parades Braindrain. Kurzgesagt Ian Hersey hat hier mit Sun Parade einen wundervollen Sommer-Track produziert, der zum herumhängen auf der Dachterasse mit kühlem Getränk einlädt. DJ Sports kommt aus Aarhus in Dänemark und ist dort Teil des Electro-Collective Regelbau, hat sein eigenes Plattenlabel und macht selber Songs, die irgendwo zwischen Clubmusik und Klangcollage schweben. Zwar nervös produziert, doch mit Synths aufgelockert, so dass die Frage aufkommt ob man jetzt chillen oder tanzen soll?

Clubmusik für Zuhause und Ambient Sound für den Club: World A