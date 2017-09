Die Besten Stücke Der Woche 36 LCD Sounsystem sind zurück! Vergangenen Freitag haben sie mit dem Album “American Dream” ein richtig überzeugendes Comeback gegeben.

Neben den typischen Disco Synth Songs haben sie die Gitarre wieder mehr in die Hand genommen. So auch beim Song «Emotional Haircut».

Eine richtige Rock-Nummer mit einem perplexen Drumbeat und einer düsteren Stimmung. Grelle Gitarren und wütende Vocals komplettieren die drei prägenden Elemente des Tracks.

Aber auch eingefleischte LCD Soundsystem Fans brauchen keine Angst zu haben: Das Album «American Dream» bietet auch die typisch tanzbaren Songs. Wie diese sich anhören, kannst du kommende Woche auf Radio 3Fach hören oder auf dem Blog nachlesen – dann wird die Comeback Platte nämlich unser Album der Woche sein. Der Rapper RIN ist wie aus dem Nichts zum neuen Star der Rap Szene geworden.

Seinen Song «Blackout» hat er 2017 rausgegeben. Ein Hit, der auch am Openair Frauenfeld einschlug, wie eine Bombe.

Die Masse tobte. Einige sind sogar kollabiert.

Kein Wunder, wurde sein Album «Eros», welches am 1. September erschienen ist, gespannt erwartet.

Ganz so grosse Songs wie «Blackout» oder «Dizzerascal Type Beat» gibt’s darauf zwar nicht mehr. Doch der Track «Vagabundo» passt uns extrem gut.

Ein grooviger Beat und smoothe Synths erinnern einen an The Neptunes.

Eine andere Hip-Hop Seite vom Rapper RIN, der sich aber genau so gut hören lässt, wie seine bisherigen Tracks.