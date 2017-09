Archy Marshall war gerade einmal 16 Jahre alt, als er mit dem Projekt ZooKid in der weltweiten Indie Szene für Aufmerksamkeit sorgte.

Heute ist er 23-jährig, unter dem Namen King Krule bekannt und wird am 13. Oktober unter eben diesem Namen sein zweites Album veröffentlichen.

Vergangenen Mittwoch erschien bereits die erste Single dieser Platte. «Dum Surfer» ist eine kleine Horror Indie Nummer.

Dafür eignet sich seine tiefe Stimme mit den extremen Akzenten perfekt. Und auch das Video vermittelt eine düstere Stimmung. King Krule spielt mit einer Band von Zombies vor einem Publikum, in welchem gerade mal ein alter Mann sitzt.

King Krule hat sich mit «Dum Surfer» zwar nicht neu erfunden, sondern bleibt seinem Punk Jazz und Dark Hop treu, aber das kann er halt echt auch verdammt gut.

Sich das Video anzuschauen und den Track reinzuziehen, lohnt sich auf jeden Fall und verkürzt die Wartezeit bis zum Album-Release.

Jamie XX, dessen Band The XX im Januar verschiedenste Nummer 1 Plätze mit ihrem Album “I See You” besetzte, gehört bereits seit mehreren Jahren zu den angesagtesten Produzenten im Pop- und Elektro-Zirkus.

Nun hat Jamie XX vom Song «On Hold» von The XX einen Remix rausgebracht, der selbst ziemlich erfolgreich werden könnte. «On Hold» ist eigentlich für sich bereits eine tanzbare Nummer des Albums «I See You». Doch Jamie XX hat jetzt eine noch clubtauglichere Version daraus gemacht.

Der Beginn des Songs erinnert an Hits der 00er Jahre wie «Lady» von Modjo oder den ein oder anderen Fat Boy Slim Track. Nach 2 Minuten kommen dann aber Techno Elemente hinzu, die dem Track einen Rave Vibe geben und den Hörer schon eher in die 90er Jahre zurück versetzen.

Ob 90er oder 00er – Jamie XX hat dem Song «On Hold» seine ganz eigene Note gegeben und aus ihm einen zeitgemässen Dance Track auf höchstem Niveau geformt.