Seit gut 2 Jahren überzeugt die Katalanin Nùria Graham mit lockerem Gitarren-Pop. So auch mit ihrer neusten Single «Cloud Fifteen». Der Track kommt in einem Drums-Gitarren-Bass-Outfit, ist gespickt mit subtilen Synths und kommt mit klassischem Songwriting daher. Nùria Graham beweist, dass das Rezept «weniger ist mehr» nicht zu unterschätzen ist. Geprägt ist ihr Sound aber von den Vocals. Und diese sind nicht immer im Takt, sondern einfach gerade so, wie sie sich ausdrücken will. Gerade deswegen sind ihre Vocals, genauso wie ihr Sound, auch so authentisch.

Lindsey French, im Musik-Business besser bekannt als Negative Gemini, bringt noch diesen Herbst ihre neue EP raus und gewährt mit der ersten Single schon einmal Einblicke in diese. «You Weren’t There Anymore» heisst der releaste Track und zeigt die Musikerin von einer neuen Seite. Zu Beginn dieses Jahres zog sie von ihrer Heimat New York nach Virginia, wo sie sich in einem Waldhaus austoben und sich neu erfinden wollte. Weil ihr dann aber ein Studio in der Stadt angeboten wurde, hat sie’s doch nicht in den Wald geschafft – die Neuorientierung ist ihr dennoch gelungen.

Während sie vergangenes Jahr mit elektronischem Pop überzeugen konnte, tut sie dies nun mit LoFi-Dream-Pop. «You Weren’t Here Anyore» ist eine wunderbare Soundcollage, die zum Tagträumen einlädt und, wie es sich für Negative Gemini gehört, anspruchsvoll produziert ist. Ein super Song und deshalb auf unserer Liste der besten Stücke dieser Woche.

Das St. Galler Duo Dachs hat bereits letztes Jahr mit ihrem Song «Büzle» auf sich aufmerksam gemacht.

International klingender Synth-Pop mit mundart Vocals, das ist in der Schweiz trotz Jeans For Jesus oder jetzt eben Dachs noch immer untypisch. Aber es funktioniert.

Und genau das zeigen die beiden Ostschweizer mit ihrem neusten Track «Düdado».

Wie auch schon beim Song «Büzle» fahren sie mit den Vocals Herr und Frau Schweizer an. Ein konkreter Angriff soll’s aber nicht sein, vielmehr teilen sie einfach ihre Beobachtungen, welche sie in ihrer Heimat machen und sie zum schmunzeln bringen.

Musikalisch ist der Track mächtig und schön produziert und besticht durch einen zügigen Groove. «Düdado» verspricht Gutes; der Track ist nämlich die erste Single des im Februar erscheinenden Albums.