Liam Gallaghar brachte letzte Woche sein Debut-Album als Solo Künstler raus. Seine Trennung von Oasis ist mittlerweile bereits 8 Jahre her und auch die Band Beady Eye, bei der Liam später spielte, gibt’s seit 2014 nicht mehr. Um zu zeigen, dass er seine Attitüde nicht verloren hat, veröffentlichte er nun das Album «As You Were».

Mehrheitlich hört sich das Album so an, wie man es sich von einem Britpop-Veteranen vorstellt: Immer wieder die bewährten Gesangsmelodien reingeschmuggelt und ein grosses Drumherum.

Durchproduzierter Britpop von jemandem, der das Genre prägte, steht bei der Platte im Vordergrund. Doch es lassen sich auch 2 bis 3 Songs finden, die sich am Modernen orientieren und gar nicht mal schlecht sind. Wie zum Beispiel der Bonus-Track «Doesn’t Have To Be That Way». Mit einem Drum à la Tame Impala, Harmonien der Temples und der Stimme von Liam Gallagher. Funktioniert durchaus gut.