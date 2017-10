Auch Covers schaffen’s in die Playlist unserer besten Stücke!

Die Musikerin Mitski hat Frank Sinatras Song «I’m A Fool To Want You» in ihrer ganz eigenen Version wiedergegeben und so zur Release-Serie «7 Inches For Planned Parenthood» beigetragen.

Die Song-Collection unterstützt mit dem Ertrag eine Stiftung, welche medizinische Hilfe für ärmere Leute leistet.

Und neben den Foo Fighters, Björk oder Feist ist auf der Track List eben auch Mitski’s Cover zu finden, welche zwar zu den unbekannten Künstlern gehört, mit ihrem Song jedoch hervorsticht.

Mit vollen Synth-Flächen und dezentem Gesang schafft die Japan-Amerikanerin keinen Pop-Song, sondern vielmehr ein Klangbild mit einer ernsten Note.

Düster aber schön.

Und dazu noch für einen guten Zweck.

Monumental Men sind ein fester Begriff für fleissige 3Fach-Hörer. Bereits 2016 landete das damalige Duo aus Bern, bestehend aus Mel Mercury und Biru von den Round Table Knights, mit ihrer Debut-Single «Awareness In Absence» in unserer Playlist.

Jetzt, 2017, wurde aus dem Duo ein Trio.

Die beiden Dancefloos Pioniere haben nömlich Roman Bühlmann aka Patrick Bishop an Bord geholt. Seine Aufgabe: Vocals.

Und durch den Zuwachs hat sich auch das Konzept von Monumental Men etwas verändert. Aus elektronischer Club Musik wurde elektronischer und zeitgemässer Pop. Das zeigt die erste Single, welche das Trio am kommenden Freitag veröffentlichen wird.

«Navigate» ist ein mystischer und mächtiger Track, der einem dank extremer Spannung richtig fesselt.

Die Zeit, welche sie in die Dramaturgie gesteckt haben, hat sich gelohnt. Denn obwohl der Track nicht einmal 3 Minuten dauert, ist er ein Sounderlebnis auf höchstem Niveau.