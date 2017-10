Montag, 30.10.2017: Rhye – Taste

2012 tauchten sie plötzlich in der Indie Szene auf und machten mit einigen starken Songs auf sich aufmerksam. 2013 legten sie dann ein solides Album hin und schafften es gar auf Platz 55 der Billboard Charts, was vielleicht auch einer cleveren Verkaufs Strategie zu verdanken ist: keine solche zu haben.

Die Rede ist von der Band Rhye.

Viel mehr Informationen, als dass sie aus Toronto stammt, gab’s nämlich nicht.

Für den Erfolg des Albums ausschlaggebend war aber viel mehr die damals in der Indie-Szene unbekannte Mischung aus Indie und RnB.

Was heute Gang und Gäbe ist, war 2013 nur sehr selten zu hören.

Heute, nach 4 Jahren Stille, veröffentlichen Rhye endlich wieder fleissig Tracks.

Die neuste Single heisst «Taste» und zeigt das Duo von ihrer besten Seite: Indie mit souligen Vibes.

Chillout Inide, den die beiden musikalisch machen, hört sich zwar simpel an, «Taste» ist aber ein clever komponierter Pop Song, der zeigt, dass Rhye einfach richtig was auf dem Kasten hat. Überzeug’ dich selbst: