Die Besten Stücke Der Woche 47 Montag, 20.11.17: Témé Tan – Coups de Griffe Der belgische Multiinstrumentalist Témé Tan hat erst kürzlich sein Debut Album veröffentlicht, auf welchem er westlichen Synth-Pop mit kongolesischen Rhythmen und anderen Einflüssen aus dem Global-Pop-Bereich vermischt.

Diesen Mix schafft Témé Tan aus gutem Grund: er selbst wuchs nämlich zwischen Kinshasa im Kongo und Belgien auf. Seine ständige Suche nach neuen Instrumenten und Sounds führten den Musiker bislang bis nach Brasilien, Japan oder Neuguinea – Reisen, welche zu seinem Debut führten.

Auf dieser ersten Platte sticht ein Song besonders hervor: «Coups de Griffe» zeigt sein Sammelbecken perfekt auf und macht seinen Genre-übergreifenden Stil hörbar.

Es ist etwa der modernste Track des Albums, welcher dazu einlädt, das Tanzbein schwingen zu lassen.

Und wie lässt sich besser in eine neue Woche starten, als mit einem guten Hüftschwung? Dienstag, 21.11.17: Tame Impala – List of People (To Try And Forget About) Vergangenen Freitag veröffentlichte Kevin Parker, besser bekannt als Tame Impala, ein Reissue seines umjubelten Albums «Currents». 2015 erschienen, wurde das Album mit Songs wie «Let It Happen» oder «I’m A Man» zu einem instant classic.

Das Reissue erschien nun in Form einer Vinyl Box Set mit farbigen Platten und seven Inches. Die grosse Freude: Auch BSide Tracks – also bislang unveröffentlichte Songs – sind darunter – das Leben von Psych Rock Fans macht spätestens jetzt wieder Sinn!

«List Of People (To Try And ForgetAbout)» ist unserer Meinung nach der tollste Track der bisher Unveröffentlichten. Er lässt den Hörer in eine psychodelische Welt abtauchen, die abgespaceten Synth-Flächen vermitteln ein Gefühl des Schwebens – der Track lässt einen in der Musik vergessen.

«List Of People ( To Try And Forget About)» ist ein weiterer Beweis, weshalb Kevin Parker eine lebende Ikone ist!