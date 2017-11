Die Besten Stücke Der Woche 48 Montag, 27.11.17: Mellow Fellow – New Year’s Eve Gopferdammi, die Zeit rennt! In fünf Wochen ist das Jahr schon wieder um, 2017 neigt sich dem Ende zu. In genau dieses Feeling hat sich die Band Mellow Fellow versetzt und darüber einen wunderbaren endjahres-Song veröffentlicht. «New Year’s Eve» ist ein easy listening Pop Slacker. Mac Demarco-Gitarren in einem Dream Pop Paket, welches nicht entspannter daherkommen könnte. Locker, gelassen, glücklich und einfach nochmal ein letzter Durchschnaufer in diesem Jahr – der perfekte Soundtrack fürs Jahresende.