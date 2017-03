Die besten Stücke der Woche 9 Ein verlorener Beatles Song? Nö, Necklace mit Denim Belt. Was unverhörbar ähnlich nach Beatles tönt, ist ein retro Pop Song der Anerkennung verdient hat. Dank der wunderbaren Harmonie und der gesamten kreativen Komposition haben sich Necklace in unsere Playlist gespielt. Die Kombination aus Vocals, die an Andrews Sisters erinnern und surfigen Melodien aus den 40ern machen den Song “They all Say” von Maggie Horn zu einem Ohrenschmaus. Bald gibts mehr: am 9. März kommt auf Brutto Records Neues von Maggie Horn raus. Mached mau Lärm für d Miss C-Line! Englische Lyrics gerappt über smoothen 90s Hip Hop & RnB Beat und das ganze aus Bern. We like.