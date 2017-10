Dizee Rascal – Boy In The Corner Das HipHop Genre «Grime» ist seit Anfang der 00er Jahre der angesagteste Style der UK Undergroundszene. Dank Rappern wie Skepta oder dem Comeback von GuruWiley feiert das Genre momentan auch kommerziellen Erfolg. Doch einer, der schon ganz früh mit dabei war, ist Dizee Rascal. Mit 16 Jahren hat er sein Debut Album «Boy In The Corner» veröffentlicht. Das war 2003, also auch schon vor 14 Jahren.

«Boy In The Corner» war das erste Grime Album, das es in die Top 40 der Charts schaffte. Und das in einer Zeit, zu der eine solche Platzierung noch weitaus mehr Verkäufe benötigte, als heute. Dizee Rascals Style war etwas komplett Neues. Dreckige Beats mit extrem schnellen Rhythms.

Auch heute gilt Dizee Rascal noch als einer der schnellsten. Das kommt wohl von seiner Drum’n’Bass DJ-Karriere, als er als 14 Jähriger bereits über Tracks mit ca 140bpm rappte. «Boy In The Corner» hatte in England einen solchen Einfluss, dass Dizee Rascal noch im selben Jahr den Mercury Prize gewann und neben der Top 40 Platzierung des Albums eine Top 20 Platzierung mit einer seiner Singles landete.

Ein Erfolg, der alle erstaunte, aber mehr als verdient war.