Fela Kuti – Zombie Es gibt Musiker, die nehmen in ihrer Karriere gerade mal eine handvoll Alben auf. Und dann gibt’s solche, die über 50 (!) Alben veröffentlichen.

Einer dieser fleissigen Musiker ist der Pionier des Afrobeats, der Nigerianer Fela Anikulapo Kuti – oder auch einfach Fela Kuti genannt. 1977 veröffentlichte er sein insgesamt 27.tes Album. „Zombie“ wird heute zu seinen besten Releases gezählt, wobei es für viele sogar seine allerbeste Platte ist. Fela wurde 1938 in einer Mittelklassenfamilie geboren. Sein Vater war Pfarrer und ein talentierter Pianist, seine Mutter war politisch aktiv und setzte sich für ein freies Nigeria ein. So wuchs er mit Musik und Politik auf – den beiden Themen, welche er später ausdrucksvoll miteinander verband. Seine Alben setzten sich meist aus Tracks zusammen, die bis zu einer halben Stunde dauern konnten. So sind auch auf dem Klassiker dieser Woche bloss zwei Tracks zu finden.