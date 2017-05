First Hate – A Prayer for the unemployed Die Band First Hate müssen wir dir, 3FACH Hörer, wahrscheinlich nicht mehr sonderlich vorstellen. (Siehe: First Hate im 3FACH) Die Songs vom Duo aus Dänemark sind immer wieder in unserer Playlist zu finden und sie haben uns an unserem letzten Geburtstag sogar ein sagenhaftes Ständchen im Treibhaus gesungen. Obschon sie schon mehrere Songs veröffentlicht haben, gabs’ bisher noch kein richtiges Album. Doch das hat sich letzten Freitag geändert. A Prayer for the unemployed, das Debüt Album von First Hate ist auf dem Label Escho erschienen. Jetzt steht den Zweien nichts mehr im Weg, mit ihrem 80’s synth Pop die Welt zu erobern. Melancholische Songs mit “lüpfigen” Beats und verspielten Melodien sind ihre Stärke und auf dem Album wimmelt es nur von diesgleichen. Very nice. Diesen Freitag machen sie einen Tourstop in Luzern und bescheren uns mit einem Live DJ Set an der Volière. Be there or be square.