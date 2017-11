Ein paar hundert Meter vom Luzerner Theater entfernt versteckt sich ein Keller…

Es gab mal eine Zeit, da spielte man Theater und feierte man Premierenpartys in eben diesem Keller.

Diese Zeiten werden nun wieder ins Leben gerufen!

Aus UG macht neu Winkel – der Kulturkeller Winkel feiert am Freitag seine Neu-Eröffnung. Um was es sich bei diesem verwinkeltem Winkel handelt: