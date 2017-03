ALL XS – Perky Synthpop – im Gaffa All XS, ein neues Synthpop Quartett aus Bern und Zürich, macht sich seit gestern Freitag auf, die Schweiz zu erobern. Wobei “neu” den Tatsachen nicht ganz gerecht wird: Die Brüder Nik und Mitz waren zuvor Hauptbestandtteil der Indieband Labrador City, Mitz haut bei Silver Firs in die Kübel und neben den beiden sind auch Nabyla und Melanie irgendwie beim Berner Label Oh, Sister involviert. Eine gute Portion musikalisches Know-How also, dass da vor rund zwei Jahren miteinander vereint wurde. Soma Fortuna United nennt sich deren Erstling und gibt sich vielseitig. Dominierend sind die Synthesizer und der gut harmonierende Gesang von Nabyla und Nik, durchwegs unterlegt mit einem tanzigen, groovigen Beat. Man darf gespannt sein, zu welchen Bühnen und an welchen Festivals All XS in Zukunft Zutritt erhalten, um ihren Vibe unter das Volk zu bringen.