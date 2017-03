Düster und kraftvoll: Hopes and Venom Das Ostschweizer Duo Hopes & Venom erreichte letzten Sommer erstmals grössere Aufmerksamkeit mit der Veröffentlichung der ersten EP Alpha / Omega. Mit ihrem kraftvollen, düsteren Sound durfte gar das St. Gallen Openair 2016 eröffnet werden. Jetzt, ein halbes Jahr später liefert das Duo einen ersten Vorgeschmack auf die im Herbst erscheinende zweite EP Gifts. Mit Oh Forlorn One gibt es ein erstes Video, zwei weitere Tracks wurden live in der Sendung performt. Das Interview und die beiden gespielten Stücke Devotion und Ripley findest du auch hier: