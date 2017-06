Harvey Rushmore and the octopus Harvey Rushmore and the Octopus – phu – kein mega einfacher Name. Einfach ist es aber, in den Flow der Musik zu kommen, die aus Basel stammt. Zählst du die 60’s und die 70’s Musik zu deiner liebsten, all die Musiker von damals aber nicht mehr existieren oder keine Konzerte mehr geben, dann ist diese Band defintiv etwas für dich. Ihre Lieblingsgigs sind die, bei denen alle anwesende schwitzen und den Vibe spüren und sich im Sound verlieren. Mehr über Harvey Rushmore kannst du hier nachhören, viel Spass!

Nicht vergessen Kinder, am Montag, 26.6. spielen sie in der Bäckeranlage Zürich ein Gratis-Konzert.



Hier noch ein Vorgeschmack: