Jeans For Jesus melden sich zurück! Mit dem selbstbetitelten Debütalbum “Jeans For Jesus” wurden die vier Berner vor gut drei Jahren als “Erneuerer des Mundartpop” bezeichnet. Mit ihrem Sound, der moderne Synthiesounds mit ausgefeilten schweizerdeutschen Texten verband, trafen sie den Nerv der Zeit ausgezeichnet: Mit “P R O” erscheint am 31.03.2017 nun das zweite Album. Die Band setzt fort, was sie vor drei Jahren begann, setzte sich aber doch auch das eine oder andere musiktechnische neue Ziel: So sind beispielsweise vereinzelte Stücke nicht mehr im klassischen 4/4 Takt geschrieben und gesanglich wurde versucht, mehr Variation hineinzubringen – was mitunter auch durch Gesangsunterricht zu erreichen versucht wurde. Eine erste Kostprobe, wie Jeans For Jesus auf P R O klingen, gab es vor gut einem Monat mit “Dr letscht Popsong (Gäubi Taxis im Sand)”: Wenn du erfahren willst, was Jeans For Jesus die letzten drei Jahre gemacht haben, was sie sich konkret für das neue Album vorgenommen haben und wo es aufgenommen wurde, hier erfährst du’s: Übrigens: Für P R O wurde eigens ein Parfüm entwickelt, welches entweder per CD-Kauf oder per Merch-Stand an einem ihrer Konzerte den Weg zu deiner Nase findet. Ziel des Unisex-Duftes war es, so zu riechen wie das Album klingt und das Publikum statt nach Bier, Schweiss und Zigaretten wie frisch gebadete Wonneproppen duftet .