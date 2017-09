Das Album Hidden Tracks Basel – Genéve von Julian Sartorius ist zwar schon im Juni erschienen, doch diese wunderbare Soundcollage verdient auch im September seine Aufmerksamkeit. Viel hören vom Drummer Julian Sartorius konnte man in letzter Zeit vor allem in Verbindung mit der Zürcher Rapperin Big Zis.

Für sein Album Hidden Tracks Basel – Genéve ist er im Oktober 2016 zehn Tage lang durch den Jura Hochweg gewandert. Mit zwei Drumsticks und einem Aufnahmegerät im Rucksack. Als Resonanzkörper hat Julian so ziemlich alles, was ihm unter die Füsse gefallen ist, gebraucht. Baumstämme, Wanderweg Anzeigen, leere Silos. Entstanden ist eine schöne Soundcollage die du dir als Vinyl, als mp3 Downloadcode und auch als Karte holen kannst.