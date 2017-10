Nach ihrem Erfolg im 2011 hat sich Pamela Méndez aus dem Rampenlicht zurückgezogen um an sozialen Projekten zu arbeiten, sich zu engagieren und allgemein im Leben Fuss zu fassen. Diese Auszeit von der Öffentlichkeit hat ihr gut getan. Jetzt startet sie mit ihrer EP World of Nothing ein weiteres Mal durch. Diesesmal mit Band, neuem Elan und Gedanken, die ans Licht in Form von gefühlsvollen und ehrlichen Songs gebracht werden müssen. Pamela ist bei uns im Studio vorbeigekommen und wir haben mit ihr über ihre Auszeit, die neue EP, Gefühlsausbrüche und weiteres geredet. Nachhören kannst du das alles hier: