Seeüberquerung in Luzern A River Crossing veröffentlichen heute ihren ersten Langspieler Sediment. Nach 8 Jahren bestehen und nach 3 veröffentlichten EPs’. Die Band hat einen grossen Wandel hinter sich und auch Vokals sind dazugekommen. Felix und René haben uns darüber ausführlich im Interview erzählt. Wir haben auch ganz viel neue Musik gehört: Carvel’, Egopusher und auch The RK. Hier die Playlist: shady and the vamp – fool

Egopusher – Flake

Carvel’– Baby Behold

Carvel’– Ellusive Core Polarity

Carvel’– Fall For Me

KØDE – Five Billion Years

Lord Kesseli & the Drums: Dear John

Panda Lux – Mehr Sein

The RK – Unconditional Love