Soybomb in Luzern Soybomb sind eine Gruppe lustiger Ex-Musikstudenten. Wir haben eine Stunde lang über Götter der Musikszene, das Touren in Russland und über ihren baldigen Umzug nach Berlin gequatscht. Das Musikmachen liegt ihnen, den besten Beweis dazu haben sie mit ihrer Live-Session im Gaffa geliefert. Wer kann sonst schon so schnell schnell seinen Song in Bossa Nova hinschmättern?! Die Jungs spielen demnächst: in der Haifish Bar (18.11.), in der Schüür (26.10.) und in der Bar59 (9.11.) Lustig sind sie wirklich, LOL: