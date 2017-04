TAWB im vollen Gange Das There Are Worse Bands ist im vollen Gange. Gestern haben wir die Herausstechenden schweizer Bands im Gaffa vorgestellt. Hier nochmal das wichtigste in Kürze: Herrmann, eine Ace-Pop Band aus Luzern spielen heute Abend in der Gewerbehalle. Maze und In-Libido spielen Heute in der Jazz-Kantine. In-Libido war der Gewinner der Sprungfeder 2014, vielversprechend also. Ebenfalls heute um 8 Uhr spielen die Zürcher Bikini Showers in der Bettstatt Bar. Am Montag dann spielen True in der Gewerbehalle.