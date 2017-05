Ausserhalb von Basel noch eher unbekannt, zuhause dafür schon ein nicht mehr so unbekannter Geheimtipp: Gorki Gagarin besuchten uns heute im Gaffa. Einen Namen konnte man sich in der Heimat 2015 durch den Gewinn der Democlinic des Rockfördervereins machen. Mit dem damit gewonnenen professionellen Coaching wurde seither am Erstling gearbeitet. Das Resultat davon, “Of Course”, erscheint am 19. Mai und wird einen Tag später im Sommercasino getauft.

Hier kannst du das Interview nachhören:

Hier das Video zur Vorabsingle “One Second”: