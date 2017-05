Wellige Zeiten in Luzern Man darf sich glücklich schätzen, in einer Stadt zu leben, die, obwohl relativ klein, ein sprudelnder Quell frischer Musik ist. Mit Yser und The Espionne haben innert kürze zwei Bands neue EP’s veröffentlicht. Die EP “Four” des in Luzern bestens bekannten Trios um Jeremy Sigrist, Gregory Schärer und Nick Furrer wurde bereits vor einem Jahr aufgenommen. Da Nick für ein halbes Jahr Schelde und Leie gegenüber Vierwaldstättersee und Reuss bevorzugte, macht das Warten mit der Veröffentlichung Sinn. Neues Songmaterial dürfte nach der Residenz inklusive Konzert im Südpol zur Genüge vorhanden sein – man kann gespannt sein, was da noch kommen wird. Auf “Four” erkennt man verglichen zum bisher einzigen veröffentlichten Song “Piece Of Me” klar die Handschrift Yser’s, mit einigen anders gewichteten Nuancen in Stimme und Schlagzeug – was für das Trio spricht. Die EP gibts hier. Vom Wellenähnlichen zum stürmischen, gischtigen Wellencover: Gestern Freitag veröffentlichten The Espionne mit “Oceans and Era” ihren dritten Tonträger. Aufwiegende, perlende Gitarrenriffs bilden im Zusammenspiel mit Synthesizer und der omnipräsenten Stimme von Sänger Roger Schaffner das Fundament sämtlicher auf der EP befindlichen Stücke. Wobei ersteres im Vergleich zum Vorgänger, dem vor zwei Jahren erschienenen Album “In Colour”, seltener wurde, dafür Synth und Gesang noch mehr in den Vordergrund rücken. Eine stimmige EP, die gerade live voll zur Geltung kommen dürfte – heute Abend wird mit Jasmin Larue als Support in der Gewerbehalle gespielt, getauft und gefeiert.