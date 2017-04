Agar Agar – You’re High: Synthie-Pop vom feinsten aus Frankreich. Das Duo Agar Agar (sprich «Aschar Aschar») aus Paris, hat letzten Monat mit «You’re High» einen richtigen Spotify-Indie-Hit gelandet. Agar Agar covern dabei den French-Acid-House Klassiker «You Are My High» von «Demon» aus dem Jahr 1999. Dabei haben sie für das Cover «You’re High» die BPMs merklich runtergeschraubt, dafür fliegen ihre beiden Synthies und der Gesang von Clara trotz Englisch wunderbar französisch leicht daher. Man munkelt sie kämen auf ihrer Tour auch nach Luzern. Funfact: Agar Agar bedeutet auf Deutsch Geliermittel, das man bspw. für Pudding braucht – findet man raus, wenn man die Band auf französisch zu googlen versucht, man findet sie dann nämlich entsprechend nicht. Diese Woche im Gassenhauer.

Zieh dir unten alle Songs rein

1. You’re High Agar Agar



2. Je Pense À Toi (VOILAAA Remix) Amadou & Mariam



3. Scrood (feat. Steve Lacy) Jonti



4. Millennials All XS



5. The Weather POND



6. Swim (ft. ZéFire): Her



7. Autumn Dawn Allah-Las



8. Magnus Rio



9. Die Young Sylvan Esso



10. Andromeda Gorillaz



11. Something Snyder



12. Reloaded (feat. LCone) Mimiks



13. Cave Future Islands



14. Chronic Sunshine Cosmo Pyke



15. Cry Later Hater



16. Holy Ghost Desiigner



17. Boy Dont Be Afraid 79.5



18. Rules Hoops



19. Gäu Baze



20. Getting Cold Tall Juan



21. She Goes Pink Flamingo



22. Speed Racer Her’s



23. Radar Sounds Sean Gadd



24. Phases Howling



25. Still Not Over You Klyne



Wartepositionen

1. Good’Luv (prod. Japhna Gold) – Priya Ragu

2. Do I Have to Talk You Into It – Spoon



3. Tilt Of His Hat – The Ruby Suns



4. Moron – Steve Lacy



5. In Cold Blood – Alt-J