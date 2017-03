Diese Woche im Gassenhauer: Autumn Dawn auf der 1!

Zieh dir unten alle Songs rein und Vote hier!

1. Autumn Dawn – Allah-Las



2. Magnus – Rio



3. Millennials – All XS



4. Swim (ft. ZéFire): – Her



5. Die Young – Sylvan Esso



6. My Old Man – Mac DeMarco



7. Phases – Howling



8. Reloaded (feat. LCone) – Mimiks



9. She Goes – Pink Flamingo



10. High – Little Dragon



11. Something- Snyder



12. Radar Sounds – Sean Gadd



13. Cape Town Sis Khethiwe -Big Hate



14. Boy Dont Be Afraid – 79.5



15. Rules -Hoops



16. Chimes -Febueder



17. Speed Racer -Her’s



18. Chloe -Sumsimia



19. Franchise – Rheya



20. 10 Fingers – Abadabad



21. Funny World -Misty Coast



22. Fade 2 Black -Exit Someone



23. Drivers -John Andrews & The Yawns



24. Gäu -Baze



25. Getting Cold -Tall Juan



Wartepositionen

1. You’re High – Agar Agar



2. Andromeda – Gorillaz



3. Still Not Over You – Klyne



4. The Weather – Pond



5. Cry Later – Hater