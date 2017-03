Das letzte Mal Jeans For Jesus auf #1 Jeans for Jesus hat es wieder und wieder geschafft! Bald kommt ihr Album Pro, aber vorab kannst du dir “Dr Letsht Popsong” ganz easy reinziehen. Das Voten bringt was, sie sind schon zum 5. und Letzten Mal in Folge auf der 1!

Vote HIER 1. Dr letscht Popsong (Gäubi Taxis) – Jeans For Jesus



2. My Old Man – Mac DeMarco



3. Ashes – A=f/m



4. Brotherlove – Crimer



5. A Waste – Dans la Tente



6. 3eye – Nativ



7. High – Little Dragon



8. TonTonShit – The Youngest



9. Chimes – Febueder



10. Sastanàqqàm – Tinariwen



11. Show You The Way – Thundercat



12. Omaha – Toro Y Moi



13. Imma Go – Kackmusikk

Sonder Void – Vol. 2 by Kackmusikk

14. I Give You Power – Arcade Fire



15. Chloe – Sumsimia



16. Trumpet Of Conscience – Matadors



17. After Hours (V.U. Cover) – Max Gardener



18. Drivers – John Andrews & The Yawns



19. Cape Town Sis Khethiwe – Big Hate



20. 10 Fingers – Abadabad



21. Someone Better – Juveniles



22. Funny World – Misty Coast



23. Fade 2 Black – Exit Someone



24. The Passions of Pez – Reckonwrong



25. Franchise – Rheya

Wartepositionen 1. Boy Dont Be Afraid – 79.5



2. Autumn Dawn – Allah-Las



3. Rules – Hoops



4. Wires – JFDR



5. Baze – Gäu