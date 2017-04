Am 28.4. spielt Dele Sosimi an den Stanser Musiktagen als Abschluss-Act vom Samstag und wird das Stanser Kollegi mit seinen Afro-Jazz-Funk-Beats zum kochen bringen. Dele Sosimi ist einer der aktivsten und innovativsten Musiker der Afrobeat-Szene. Von 1979 – 1989 war er ausserdem Keyboarder DES Fela Kuti – dem Afrobeat King. Seit 1995 ist Dele Sosimi mit eigenen Projekten am Start. Zur Vorfreude kommt Dele Sosimi mit seiner Zusammenarbeit mit dem englischen Produzenten O’Flynn mit «E Go Betta» einem seiner letzten Hits in den Gassenhauer, und dieses Mal schafft er es auf den Ersten Platz!

1. E Go Betta (O’Flynn Edit) Dele Sosimi



2. You’re High Agar Agar



3. Everytime I See The Light Peaking Lights



4. In Cold Blood Alt-J



5. Aventura Mavi Phoenix



6. Tilt Of His Hat The Ruby Suns



7. Do I Have to Talk You Into It Spoon



8. Good’Luv (prod. Japhna Gold) Priya Ragu

9. Do You Want To Get Into Trouble? Soulwax



10. Cave Future Islands



11. Je Pense À Toi (VOILAAA Remix) Amadou & Mariam



12. Andromeda Gorillaz



13. Reloaded (feat. LCone) Mimiks



14. Still Not Over You Klyne



15. Scrood (feat. Steve Lacy) Jonti



16. Moron Steve Lacy



17. What Time Is It (feat. Innanet James) Lou Phelps



18. Something Snyder



19. Radar Sounds Sean Gadd



20. Phases Howling



21. Swim (ft. ZéFire): Her



22. The Weather POND



23. Cry Later Hater



24. Chronic Sunshine Cosmo Pyke



25. Holy Ghost Desiigner



Wartepositionen

1. Giving In- Club Kuru



2.Liebe Kaputt – Husten



3.Untitled – Day Wave



4. Dangerous – Son Lux



5. Begin Again – Wild Nothing